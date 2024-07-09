نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مثل هذا اليوم - نطحة من زيدان وتتويج تاريخي للاتزوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في مثل هذا اليوم قبل نحو 18 عامًا نجح منتخب إيطاليا في التتويج بكأس العالم نسخة عام 2006 وذلك على حساب منتخب فرنسا.

وكانت تلك النسخة قد أقيمت بالقارة العجوز وتحديدًا على الأراضي الألمانية، لتشهد البطولة العديد من الأحداث المثيرة والتنافسية.

ويُعد تتويج منتخب إيطاليا بتلك النسخة هو الأول للمنتخب منذ 24 عامًا، استمر خلالها ابتعاد الطليان عن منصات التتويج.

فرنسا وإيطاليا يلتقيان في النهائي

نجح منتخب إيطاليا في تخطي عقبة نظيره الألماني صاحب الأرض والجمهور بهدفين مقابل لا شيء.

ليضمن بذلك الأزرق التواجد في النهائي المونديالي.

فيما تغلب منتخب فرنسا على نظيره البرتغالي بهدف نظيف خلال مباراة الدور نصف النهائي.

وأقيمت المباراة النهائية في ذلك الوقت ونجح حينها منتخب إيطاليا في تحقيق الفوز بركلات الترجيح بنتيجة (5/3).

نطحة زين الدين زيدان التاريخية

أحد الأحداث التاريخية خلال هذه النسخة من كأس العالم وربنا مختلف النسخ الأخرى.

ولما لا وزيدان يُعد من أفضل اللاعبين الذين مروا علينا بتاريخ الساحرة المستديرة بمختلف عصورها.

والحدث ببساطة دار بين زيدان والإيطالي ماتيرازي، حيث وفجأة خلال المباراة قام الفرنسي بتوجيه نطحة إلى ماتيرازي وتسببت في طرده في النهاية من المباراة.

وكشف زيدان خلال تصريحات صحفية سابقة، أن سبب هذه الأزمة هو قيام ماتيرازي بسب أخت زيدان خلال أحداث المواجهة.

وأكمل أن هذا يحدث في أغلب المواجهات بين اللاعبين لكنه لم يحتمل وصدر منه هذا التصرف خلال المباراة.