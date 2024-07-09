نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة السعودي يكشف كواليس مفاوضات الاتحاد مع محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي عن كواليس مفاوضات نادي الإتحاد السعودي لضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال الفيصل عبر "بودكاست ثمانية": "الإتحاد كان يرغب في ضم محمد صلاح لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة والمقابل المالي كان كبير للغاية".

وتابع: "ليفربول رفض الإستغناء عن محمد صلاح نهائيا وبالتالي قمنا بإغلاق الملف".

وشدد سمو الأمير أن تغيير المدير الفني لنادي الإتحاد قبل أيام من بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت نسختها الماضية في جدة تسبب في المستوى الذي ظهر عليه الفريق.

