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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير فرنسية أن مانشستر يونايتد الانجليزي دخل في صراع مع ريال مدريد الاسباني لضم ليني يورو مدافع ليل الفرنسي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ريال مدريد ومانشستر يونايتد يتصارعان علي موهبة فرنسا

وأكدت التقارير أن المان يونايتد قدم عرض لنادي ليل لضم يورو بمقابل 50 مليون يورو في الميركاتو الحالي.

وأوضحت التقارير أن النادي الفرنسي وافق علي عرض اليونايتد لأنه الافضل ماديًا، ويحاول إقناع لاعبه بقبول عرض الفريق الانجليزي.

مانشستر يونايتد يتفوق علي ريال مدريد ويقترب من ضم يورو

وأفادت أن المدافع الواعد يورو يرغب في الانضمام لصفوف ريال مدريد بعد أن أتم الاتفاق مع الفريق الأسباني علي كافة التفاصيل المادية والتعاقدية.

وشارك المدافع البالغ من العمر 19 عام مع فريقه ليل الموسم الماضي في 32 مباراة أحرز خلالهم هدفين، وقدم مستوي لافت للنظر مما جعله محط أهتمام العديد من الأندية الاوروبية.

