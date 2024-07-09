نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب ليل على "رادار" ريا مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعى ريال مدريد للتعاقد مع مدافع نادي ليل الفرنسي ليني يورو "18" عاما، حيث أن الريال سيكون على إستعداد لدفع مبلغ يتراوح بين 40 إلى 50 مليون يورو للنادي الفرنسي بما في ذلك المتغيرات.



وليس ريال مدريد وحده في سباق للتعاقد مع اللاعب، حيث أن مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع ليني يورو مقابل 50 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات وكان المسؤولون في نادي ليل الفرنسي سيقبلون هذا العرض من النادي الإنجليزي الذي يحاول ضم المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت.



ولكن في فرنسا يؤكدون أن اللاعب لا يفكر إلا في ريال مدريد وهو على إستعداد للإستمرار في صفوف نادي ليل حتى عام 2025، عندما ينتهي عقده مع الفريق الفرنسي في الواقع رفض ليني اللعب في ناديي باريس سان جيرمان وليفربول لأنه لا يفكر إلا في اللعب في صفوف الريال، الذي سيكون لديه إتفاق معه بالفعل هذا الصيف.