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أحمد جودة - القاهرة - وودع منتخب ألمانيا بطولة يورو 2024 بعد الخسارة على أرضه أمام إسبانيا بنتيجة 2/1 بعد التمديد للوقت الإضافي، وقدم الفريق أداء رائعا بعكس سيناريو خروجه من الدور الأول في آخر نسختين لكأس العالم.

كروس يشيد بالمدرب ناجلسمان رغم خروج ألمانيا من يورو 2024

وقال كروس في البودكاست الخاص به رفقة شقيقه فيليكس "لم نكن فريقا يضم مجموعة من اللاعبين المميزين فقط بل مجموعة من الأشخاص الجيدين".

وأضاف "وكان ناجلسمان على صواب في الطريقة التي جمع بها هذا الفريق".

وأشار "لقد شعرت حقا أن 82 مليون مواطن ألماني يحلمون بالفوز ببطولة أوروبا على أرضهم".

وقال نجم ريال مدريد السابق إن هذا الشعور لم يكن ملحوظا في كأس العالم 2018 في روسيا أو 2022 في قطر.

وبرر توني كروس الخسارة أمام إسبانيا، قائلا "ربما لم نصل بعد للمرحلة التي نكون فيها الفريق الأفضل على مدار 90 دقيقة، وهذا أمر لا مجال أن تتنازل عنه أمام فريق بحجم إسبانيا، ولكن كل اللاعبين بذلوا أقصى جهد لديهم".