نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيبسويتش تاون الانجليزي يحسم التعاقد مع موهبة مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت صحيفة BBC الانجليزية عن حسم نادي إيبسويتش تاون الانجليزي والذي يضم ضمن صفوفه اللاعب الدولي المصري سام مرسي، التعاقد مع ليام ديلاب لاعب مانشستر سيتي في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت الصحيفة أن الاتفاق تم بين الناديين علي انتقال ديلاب بمقابل 15 مليون جنية استرليني بالاضافة إلي 5 مليون جنية استرليني أمتيازات مع وضع بند يسمح للسيتي في الحصول علي 20% من قيمة بيع اللاعب في المستقبل.

إيبسويتش تاون يضم ليام ديلاب

والجدير بالذكر أن اللاعب خرج الموسم الماضي علي سبيل الاعارة إلي فريق هال سيتي وشارك في 19 مباراة أحرز خلالهم 8 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

ويشغل اللاعب الدولي الانجليزي البالغ من العمر 21 عام، مركز المهاجم، ويسعي إيبسويتش في تدعيم بعناصر قادرة علي صناعة الفارق مع الفريق في الموسم الجديد.

وتعد صفقة انتقال ديلاب إلي صفوف إيبسويتش هي الثالثة للفريق في الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع كلا من جونسون وأوماري هاتشينسون.