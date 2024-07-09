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أحمد جودة - القاهرة - انضم المهاجم مويس كين إلى فريق فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم، قادما من يوفنتوس في صفقة دائمة.

مويس كين ينضم لفيورنتينا قادما من يوفنتوس

وترك كين يوفنتوس بعدما انضم له للمرة الثانية، حيث كان قد تدرج في صفوفه قبل أن يشارك للمرة الأولى عام 2016 بعمر 16 عاما.

ورحل كين إلى إيفرتون في 2016 وخلال أربع سنوات قضاها في جوديسون بارك، لعب معارا لباريس سان جيرمان وعاد ليوفنتوس، الذي انضم له بشكل دائم في العام الماض