نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الزمالك الأوغندي ترافيس موتيابا يدخل الدين الإسلامي ويطلق على نفسه اسم "جمال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن دخول لاعب القلعة البيضاء الأوغندي ترافيس موتيابا للدين الإسلامي.



ومن جانبه حرص المثلوثي على تهنئة موتيابا، ونشر صور تجمعه بزميله الأوغندي وعلق عليها: "مرحبا بك في الإسلام يا أخي".



كما حرص محمد أشرف روقا على تهنئة ترافيس موتيابا بدخوله الدين الإسلامي، ونشر صورة لهما عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلق عليها: "مرحبا بك في الإسلام أخي جمال".



وقام ترافيس موتيابا بتغيير اسمه عقب اعتناقه للدين الإسلامي إلى جمال.



وفي سياق متصل، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.