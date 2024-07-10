سامح يوسف: هذا الثلاثي صنع الفارق مع الزمالك.. وقطاع الناشئين مليء بالمواهب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد سامح يوسف، لاعب نادي الزمالك السابق، أن سياسة الدفع باللاعبين الناشئين، هو الأفضل داخل القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

سامح يوسف: هذا الثلاثي صنع الفارق مع الزمالك

قال سامح يوسف في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء دائمًا ما يفرز مواهب للفريق الأول.

وأضاف يوسف، ثلاثي الزمالك الشاب المشارك مؤخرًا في مباراة الإسماعيلي قدموا مستوى فني مميز، مبديًا إعجابه الكبير بقدرات محمد السيد، مطالبًا باستمرار مشاركة اللاعبين الشباب للحكم على مستواهم الفني بشكل أفضل.

وشدد سامح يوسف على أن الثلاثي ناصر ماهر وأحمد حمدي وعبد الله السعيد نجحوا في صناعة الفارق مع الزمالك، خاصة وأن الأخير يملك الكثير من الحلول الفنية وقادر على حل الكثير من المشاكل الفنية داخل القلعة البيضاء مدى قدرته على التحكم في رتم أي مباراة.