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أحمد جودة - القاهرة - مجانا وبدون اشتراك .. شاهد مباراة منتخب كندا والأرجنتين اليوم بدون تقطيع بث مباشر - نصف نهائي كوبا أمريكا 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة منتخب كندا والأرجنتين اليوم دون تقطيع بث مباشر - نصف نهائي كوبا أمريكا 2024.. يستعد عشاق كرة القدم لمشاهدة صراع قوي بين عملاقين من قارتين، عندما يلتقي منتخبا الأرجنتين وكندا في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، التي تقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة كندا والارجنتين من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

نصف نهائي كوبا أمريكا 2024: صراع قوي بين عملاقين من قارتين

وتأهل المنتخبان لنصف النهائي بعد عروض قوية في دور المجموعات وربع النهائي. حيث فازت الأرجنتين على الإكوادور بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1، بينما تغلبت كندا على فنزويلا بنفس السيناريو بعد تعادل 1-1 أيضًا.

وتعتبر هذه المواجهة بمثابة إعادة لمباراة جمعت المنتخبين في دور المجموعات، حيث فازت الأرجنتين بهدفين نظيفين. لكن هذه المرة، تكتسب المباراة أهمية أكبر كونها تقام في نصف نهائي البطولة، وتحديدًا من سيُنافس على لقب بطل كوبا أمريكا 2024.

وتسعى الأرجنتين، حاملة اللقب، لمواصلة سلسلة اللاهزيمة التي حققتها في آخر تسع مباريات متتالية، في جميع المسابقات. كما تهدف إلى التأهل للمباراة النهائية للمرة الثامنة في آخر تسع مشاركات لها في نصف نهائي كوبا أمريكا.

من ناحية أخرى، تأمل كندا في تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها في كوبا أمريكا.

وتُعد هذه المباراة بمثابة فرصة ذهبية لكلا المنتخبين لتقديم أفضل ما لديهم والتأهل للمباراة النهائية الحلم.

موعد مباراة الأرجنتين ضد كندا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024

تقام مباراة الأرجنتين ضد كندا في تمام الساعة الثالثة من فجر الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 بتوقيت مصر والسعودية.

وذلك على ملعب "ماتلايف ستاديوم" في مدينة نيوجيرسي الأمريكية.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد كندا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024

للأسف، لا تتوفر بث مجاني لمباراة الأرجنتين ضد كندا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024 في الوطن العربي.

الحق الحصري لبث المباراة في المنطقة العربية مملوك لقناة FOX SPORTS المشفرة.

وإليك بعض المعلومات حول كيفية مشاهدة المباراة:

الاشتراك في قناة FOX SPORTS: يمكنك الاشتراك في القناة من خلال مزود خدمة التلفزيون أو خدمة البث عبر الإنترنت.

جدول الترددات لقناة FOX SPORTS

جدول الترددات لقناة FOX SPORTS على بعض الأقمار الصناعية الشائعة في الوطن العربي

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 11055 عمودي 27500 عرب سات 10722 أفقي 27500 بدر 4 12034 أفقي 27500 هوت بيرد 13034 أفقي 27500

التشكيل المتوقع للمنتخب الأرجنتيني ضد منتخب كندا

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان،روميرو،ليساندرو مارتينيز ونيكولاس تاليافيكو

خط الوسط: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، أليكسيس ماكو أليستر

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا، ليونيل، ميسي وجوليان ألفاريز

ترتيب مجموعة منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا 2024

1. منتخب الأرجنتين- 9 نقاط

2. منتخب كندا - 4 نقاط

3. منتخب تشيلي - نقطتان

4. منتخب بيرو - نقطة