نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأرجنتين الرسمي ضد كندا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن تشكيل فريقه الرسمي لملاقاة منتخب كندا، في نصف نهائي منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي تشكيل الأرجنتين الرسمي ضد كندا في نصف نهائي كوبا أمريكا والذي يبحث عنه العديد من الجمهور.

موعد مباراة الأرجنتين وكندا في كوبا أمريكا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الأرجنيتن وكندا في نصف نهائي كوبا أميركا عند تمام الساعة الثالثة صباحًا من يوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الأرجنتين الرسمي ضد كندا في كوبا أمريكا

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ليساندرو مارتينيز، ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس تاجليافيكو.

خط الوسط: دي باول، أليكسيس ماك أليستر، إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، خوليان ألفاريز، أنخيل دي ماريا.

وتأهل الأرجنتين إلى هذا الدور بعد الفوز على الإكوادور بركلات الترجيح، وكذلك وصل كندا إلى هذا الدور بعد الأمر ذاته أمام فنزويلا.