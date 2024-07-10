شقيق أحمد رفعت: إحنا تعبنا وعايشين في ضغط نفسي.. نفسي نعيش في سلام

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أحمد جودة - القاهرة - علق محمد رفعت شقيق اللاعب الراحل أحمد رفعت نجم فريق مودرن سبورت ومنتخب مصر، والزمالك السابق، على تصريحات محمد رشوان محامي الراحل أحمد رفعت، فيما يخص عبدالظاهر السقا.

شقيق أحمد رفعت: إحنا تعبنا وعايشين في ضغط نفسي

وكان محمد رشوان قد ذكر عبدالظاهر السقا مدير الكرة السابق بنادي مودرن سبورت، في تصريحات تلفزيونية وقال: "الشخص الثاني الذي كان يقصده أحمد رفعت هو عبد الظاهر السقا مدير الكرة بنادي مودرن.

وقال محمد رفعت في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "حقيقي الكابتن عبدالظاهر ملوش ذنب في أي حاجة".

وتابع: "الاسم الثاني اللي ذكره أحمد رفعت في تصريحاته، محدش يعرفه غير أحمد الله يرحمه".

وشدد: "إحنا عايشين في ضغط نفسي وعصبي بقالنا يومين، إحنا المفروض نقعد ناخد عزاء أخويا، إحنا تعبنا، التليفون كل شوية رن من الإعلام والصحافة ".

وأردف: "مفيش حاجة هتعوضنا فراق أخي، ونتمنى ألا يتكرر مع حدث مع أحمد مع حد تاني".

وأوضح: "هيثم عرابي يتعرض للهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ملوش ذنب، هيثم عرابي أخويا ووقف بجانب أخي وكان متواجد دائما في منزلنا".

واستطرد: "أنا وامي وأخويا تعبنا، إحنا عايزين نعيش في سلام فقط، وناخد عزاء اخونا، وخلاص معندناش حاجة تاني نقولها".

واختتم محمد رفعت حديثه قائلًا: "أشكر وزارة الشباب والرياضة على مجهوداتها، ننتظر نتيجة التحقيقات التي ستظهر في النهاية، مين غلط ومين صح".