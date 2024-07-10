"هو بيتكلم إزاي؟ هو أنا مسئول في الدولة!".. عبد الظاهر السقا يرد على تصريحات محامي أحمد رفعت

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أحمد جودة - القاهرة - حرص عبدالظاهر السقا مدير الكرة السابق بنادي مودرن سبورت، على التعليق على تصريحات محمد رشوان محامي اللاعب الراحل أحمد رفعت نجم فريق مودرن سبورت ومنتخب مصر، والزمالك السابق.

عبد الظاهر السقا يرد على تصريحات محامي أحمد رفعت

وكان محمد رشوان قد ذكره في تصريحات تلفزيونية وقال: "الشخص الثاني الذي كان يقصده أحمد رفعت هو عبد الظاهر السقا مدير الكرة بنادي مودرن.

وقال عبدالظاهر السقا في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "أنا مليش أي علاقة بانتقال اللاعبين".

وتابع: "تقدر تجيبوا نادر شوقي وتسألوه هل انا ليا علاقة بالقصة، انا مكنش ليا اي تدخل نهائي غير اني سلمت اللاعب جواز السفر".

ووشدد: "مليش علاقة بانتقال اللاعبين، لو انا الاسم التاني هقف مع رفعت إزاي، هو أنا مسئول في الدولة!، هو بيتكلم إزاي؟".

واختتم عبدالظاهر السقا حديثه قائلًا: "أنا علاقتي برفعت كانت طيبة، ودوري تنفيذ قرارات الإدارة فقط".