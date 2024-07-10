عاجل.. الوحدة الإماراتي يعلن المتسبب الأول في أزمة الراحل أحمد رفعت

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أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد الهنائي العضو المنتدب والمدير التنفيذي السابق لنادي الوحدة الإماراتي، أن أحمد دياب رئيس نادي فيوتشر السابق هو صاحب اقتراح سفر أحمد رفعت إلى ليبيريا للخروج من مصر لتسهيل مهمة انتقاله إلى نادي الوحدة الإماراتي.

المتسبب الأول في أزمة الراحل أحمد رفعت

وقال خالد الهنائي العضو المنتدب والمدير التنفيذي السابق لنادي الوحدة الإماراتي، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: أحمد دياب وعدني بإنهاء أزمة تصريح السفر الخاصة باللاعب خلال 48 ساعة ثم تأخر في حل الأزمة وأحمد رفعت نزل من الطائرة في غانا قبل اقلاعها بربع ساعة حتى ينتقل إلى الإمارات واللعب لفريق الوحدة الإماراتي.

وأضاف: طلب أحمد دياب من نادي الوحدة الإماراتي عقب وصول أحمد رفعت عدم المشاركة مع الفريق في البداية ولا نعلم السبب ثم اتضح أن اللاعب عليه ضبط واحضار في التجنيد.