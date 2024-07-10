نادر شوقي يفتح النار على محامي أحمد رفعت بشأن اتهام عبد الظاهر السقا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد نادر شوقي وكيل اللاعب الراحل أحمد رفعت، أن عبدالظاهر السقا مدير الكرة السابق بنادي مودرن سبورت، ليس هو الشخص الثاني الذي ذكره رفعت في تصريحاته.

نادر شوقي يفتح النار على محامي أحمد رفعت

وكان محمد رشوان قد ذكر عبدالظاهر السقا مدير الكرة السابق بنادي مودرن سبورت، في تصريحات تلفزيونية وقال: "الشخص الثاني الذي كان يقصده أحمد رفعت هو عبد الظاهر السقا مدير الكرة بنادي مودرن.

وقال نادر شوقي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: " هذا الكلام غير صحيح بالمرة، أولا عبدالظاهر السقا غير مسؤول".

وتابع: "ثانيا، عبدالظاهر السقا لم يكن على علم بكيفية إدارة الأمور في النادي، على الرغم من كونه مدير للكرة في تلك الفترة".

وأردف: "لو كنا متأكدين من هوية الشخص الثاني، كان زمان شقيق اللاعب قال اسمه، ومحمد رشوان محتاج يراجع الورق اللي معاه شوية".

واختتم نادر شوقي حديثه قائلًا: "لو كان عبدالظاهر السقا عليه علامات استفهام كثيرة، لم يكن ليحضر عزاء اللاعب، وسط حضور أسرة اللاعب".