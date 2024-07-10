ميدو يوجه التحية لجماهير الأهلي.. ويشيد بنجم الأحمر

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على توجيه التحية لجماهير النادي الأهلي بعد تكريمها لأحمد رفعت، نجم مودرن سبورت ومنتخب مصر الراحل، خلال مباراة الأحمر أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات الدوري العام.

ميدو يوجه التحية لجماهير الأهلي

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "يجب تحية جماهير الأهلي، شيء عظيم من جماهير الزمالك أن تكرم اللاعب، ولكن طبيعي أن تقوم جماهير الأندية التي لعب لها بفعل ذلك".

وتابع: "أما جماهير النادي الأهلي فقامت بشيء عظيم هو إحياء ذكرى اللاعب، وأوصلت رسالة بأن الإنسانية أكبر من أي لعبة".

وأضاف: "كلنا واحد، كل التحية لجماهير النادي الأهلي، الجميع يعبر عن دعمه لأحمد رفعت، فالأمر ليس أحمد رفعت فقط، بل التضامن من الجميع أكبر دعم معنوي لأسرته، وهم الآن يشعرون بقيمته لدى الجماهير".

وواصل: "وسام أبو علي هداف الأهلي حاليًا، سجل 8 أهداف وصنع 4، وهذا يظهر مدى جودته.. أحيى إدارة الأهلي على التعاقد مع وسام أبو علي، كما أنه لاعبًا ليس أجنبيًا".

واختتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "هدف الأهلي الثاني أمام طلائع الجيش يكمن في المراوغة التي قام بها وسام أبو علي لمدافع طلائع الجيش، أما تصرف المدافع أحمد زولا في الهدف الأول الذي سجله عمرو السولية، لم أراه من قبل في كرة القدم".