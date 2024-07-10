سيد عبد الحفيظ: مباراتي الأهلي وبيرميدز ستحددان بطل الدوري المصري هذا الموسم

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن مباراة المارد الأحمر ونظيره فريق بيراميدز اف سي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

مباراتي الأهلي وبيرميدز ستحددان بطل الدوري المصري

وقال عبد الحفيظ في تصريحات له عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "مباراتي الأهلي وبيراميدز ستعلي نسبة الفرقة التي ستفوز عن الأخرى فالفريقان بخطى ثابتة وجيدين جدا والسماوي فاز خلال 14 مباراة وهذا لم يحدث سابقا مطلقا".

وتابع: "بعام 2019 بيراميدز كان منافس على اللقب حتى اخر 5 مباريات وهم لديهم فرقة مقنعة جدا وتعرف كيفية الفوز ولكن الأهلي يمتلك أفراد أفضل والبدلاء والاسماء التي يمكن أن تصنع الفارق بالشوط الثاني وهي مباراة 50% لكل منهم".

واختتم حديثه: "في حالة فوز الأهلي بالمباراتين سيكون اتخذ خطوة مهمة وقريبة جدا للقب أما في حالة فوز أحدهم بمباراة والثاني فاز بالأخرى ستستمر المطاردة وبالنسبة للشيبي والشحات لا يمكن أن نخسر لقب من أجل عدم السيطرة على الأعصاب أو المشاعر وهو يمتلك خبرة وكفاءه وسيتعامل مع الموقف وإذا كنت تريد اعطاء درس اكسب في الملعب".