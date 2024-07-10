نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف كهربا من المشاركة أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن موقف محمود عبدالمنعم كهربا من المشاركة بمباراة بيراميدز ضمن منافسات دوري نايل.

هل يشارك كهربا أمام بيراميدز؟

وقال عبدالحفيظ في تصريحات له عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "كهربا لن يكون مفاجأة كولر في المباراة ولا أعتقد لعبه أساسي لأن الموضوع مش فني وذهب للحالة التأديبية".

وتابع: "كولر أخذ قرار بناء على فعل حدث من اللاعب ولكن لا ينفي ذلك وجود كهربا في قائمة وتشكيل المباراة وقد يكون بديلا بالشوط الثاني أو ينزل اخر نص ساعة ودوره الأكبر سيكون بمباراة

واختتم حديثه: "كهربا هيكون موجود بقائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ولكن صعوبة هذه المباراة أن من سيفوز بالمباراتين هو المتوج بلقب الدوري بالطبع رغم فوز بيراميدز بهم عام 2019 والأهلي كان صاحب اللقب".