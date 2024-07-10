نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر يوليو الجاري، مواجهتين من العيار الثقيل، حيث يلتقي إنجلترا مع نظيره هولندا في يورو 2024، ويواجه الأرجنتين نظيره كندا بكوبا أمريكا.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

يقابل منتخب إنجلترا نظيره هولندا اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب أليانز أرينا، وذلك في إطار نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره كندا في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب ميت لايف نيو جيرسي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي بكوبا أمريكا.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء

تذاع مباراة إنجلترا ضد هولندا مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا bein max 1HD، فيما تذاع مباراة الأرجنتين ضد كندا، عبر شبكة قنوات fox sport.