نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنجلترا وهولندا في يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم مع نظيره هولندا مساء اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024 على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، وذلك في إطار الدور نصف النهائي ببطولة كأس أمم أوروبا 2024.

وكان قد تأهل الأسود الثلاثة إلى نصف نهائي اليورو بعد الفوز أمام سويسرا بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، كما تأهل الطواحون الهولندية إلى نفس الدور بعد الفوز أمام تركيا بنتيجة 2-1.

موعد مباراة إنجلترا ضد هولندا في كأس أمم أوروبا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة إنجلترا ضد هولندا اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد هولندا في كأس أمم أوروبا

تذاع مباراة إنجلترا ضد هولندا مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.