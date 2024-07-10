القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وهولندا في يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي مشاهدة كرة القدم في كل مكان عن القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وهولندا في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين مساء اليوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر يوليو الجاري في بطولة كأس أمم أوروبا.

ويحتضن ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، هذه المواجهة الصعبة والقوية التي ستجمع بين منتخبي إنجلترا وهولندا اليوم الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024.

موعد مباراة إنجلترا ضد هولندا في كأس أمم أوروبا

تنطلق صافرة البداية لمباراة إنجلترا ضد هولندا اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد هولندا في كأس أمم أوروبا

سيتم نقل وإذاعة مباراة إنجلترا ضد هولندا مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD.