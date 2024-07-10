صافرة ألمانية تُدير مباراة القمة في نصف نهائي بطولة أوروبا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عن الحكم الذي من المقرر له أن يقوم بإدارة مباراة إنجلترا ضد هولندا في نصف نهائي بطولة أوروبا 2024.

حيث عين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، طاقم تحكيم ألماني للقمة المنتظرة في نصف النهائي، بقيادة فيليكس زواير، ويساعده زواير، زستيفان لوب وماركو أشمولر، والحكم الرابع دانييل سيبيرت، وعلى تقنية الفيديو يتواجد باستيان دانكيرت.

موعد مباراة هولندا وإنجلترا في نصف نهائي يورو 2024

وتنطلق مباراة هولندا وإنجلترا اليوم الأربعاء، الموافق 10 من شهر يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



يحتضن ملعب «سيجنال إيدونا بارك»، مباراة هولندا ضد إنجلترا ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة اليورو.

ويذكر أن منتخب إنجلترا تخطى عقبة نظيره السويسري بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في الوقت الأصلي والإضافي، فيما قامت هولندا بإقصاء، المنتخب التركي بثنائية مقابل هدف.

