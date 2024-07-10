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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر تطورات مفاوضات نادي برشلونة الإسباني للحصول على خدمات نيكو ويليامز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

آخر تطورات انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي

وقال الصحفي الإسباني توني خوانمارتي أن نيكو ويليامز جمد بقية العروض ويضع برشلونة كأولوية في الموسم المقبل.

وأضاف:" ويليامز يريد من برشلونة حل مسائلهم المالية والتعاقد معه قبل عودته إلى تدريبات بيلباو الجماعية".

‏وتابع:"إذا وصل الأسبوع الأول من أغسطس وبرشلونة لم يجري أي تقدم في الصفقة سيكون من الصعب على اللاعب الخروج من بيلباو لأنه لا يريد ترك ناديه يبحث عن بديل له في آخر أيام السوق".

