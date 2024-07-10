نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نهائي كأس أمم أوروبا يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب إسبانيا في التأهل إلى نهائي بطولة كأس أمم أوروبا، مساء يوم الثلاثاء المقبل وذلك بعد تخطي منتخب فرنسا، في نصف نهائي بطولة يورو 2024.

وحجز منتخب إسبانيا بطاقة التأهل لنصف نهائي بطولة أوروبا، وذلك عقب فوزها على فرنسا، بهدفين لهدف.



ويلتقي منتخب إنجلترا مع نظيره منتخب هولندا، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في إطار منافسات نصف نهائي كأس أمم أوروبا.

على أن يواجه الفائز من مباراة إنجلترا وهولندا منتخب إسبانيا في نهائي البطولة، يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

موعد مباراة إسبانيا في نهائي يورو 2024

وتنطلق المباراة بين منتخب إسبانيا والفائز من لقاء إنجلترا وهولندا يوم الأحد المقبل، 14 يوليو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

