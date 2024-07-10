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أحمد جودة - القاهرة - يسعي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة ناصر الخليفي إلى تدعيم صفوفه الفريق الباريسي بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

باريس سان جيرمان ينقض على صفقة برشلونة

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن باريس سان جيرمان يسعي للحصول على خدمات نيكو ويليامز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا خلال الميركاتو الصيفي.

وقالت الصحفية الإسبانية أن باريس مهتم بنيكو ويليامز أيضا، اللاعب يعطي الأولوية لبرشلونة لكن باريس لديه الجانب المادي ويريد إغرائه براتب ضخم أضعاف ما سيعرضه النادي الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة أن أموال باريس سان جيرمان ستقف عائق كبير أمام برشلونة من أجل التعاقد مع ويليامز حتي مع رغبة اللاب في الانتقال إلى البلوجرانا.

