نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنجلترا المتوقع أمام هولندا في نصف نهائي يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث العديد من الجمهور في كل مكان خلال الساعات الأخيرة عن تشكيل إنجلترا المتوقع أمام هولندا في نصف نهائي يورو 2024 لهذه النسخة.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي خلال التقرير التالي، تشكيل إنجلترا المتوقع أمام هولندا في نصف نهائي يورو 2024 بعد اهتمام الجمهور به من كل مكان.

موعد مباراة إنجلترا وهولندا في أمم أوروبا

ويلتقي منتخب إنجلترا مع منتخب هولندا في أمم أوروبا مساء اليوم الأربعاء والموافق العاشر من شهر يوليو الجاري ضمن لقاءات دور نصف نهائي البطولة.

وتنطلق بداية مباراة إنجلترا وهولندا في يورو 2024 عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل إنجلترا المتوقع ضد هولندا في أمم أوروبا

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كيرات تريبير – مارك جيهي – جون ستونز – والكر.

خط الوسط: ديكلان رايس – كونور جالاجير- بيلينجهام.

خط الهجوم: فيل فودين – هاري كين – بوكايو ساكا.