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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر تطورات ملف صفقات نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

‎3 صفقات على طاولة برشلونة في الميركاتو الصيفي

وأشارت التقارير الإسبانية إلى أن ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة يعمل حسم 3 صفقات لصالح الفريق الكتالوني في الميركاتو الصيفي.

ويعمل برشلونة على تدعيم صفوفه بقوة خلال فترة زمنية الصيفية الحالية من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

ووفقًا للتقارير الصحيفة فإن برشلونة يسعي للتعاقد مع نيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو الإسباني ومورينو لاعب وسط ريال سوسييداد وجوشوا كيميتش نجم بايرن ميونخ الألماني.

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