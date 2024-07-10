نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف موعد ومكان مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن موعد ومكان إقامة بطولة كأس السوبر الإفريقي المقرر إقامته بين فريقي الأهلي والزمالك.

ويشارك الأهلي بصفته بطل بطولة دوري أبطال افريقيا، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح شوبير خلال برنامجه الإذاعي، أن الاتحاد الإفريقي سيُعلن غدا عن الموعد الرسمي للمباراة، ومكان إقامتها.

وتابع، كان هناك مفاوضات قوية من الجانب السعودي والقطري للحصول على الموافقة الخاصة بإقامة المباراة في دولتهم.

وأضاف، كان الأمر محسوم بالنسبة لإستضافة السعودية مباراة السوبر، إلا أنهم تراجعوا، لذلك من المرجح أن تقام المباراة في الدوحة.

وأشار إلى أن الإتحاد الإفريقي كان يرغب في الحصول على 4 مليون دولار مقابل استضافة المباراة، إلا أن السعودية وقطر لم يزيدوا عن 3 ملايين وربما يتم تقريب وجهات النظر خلال الساعات المقبلة.

وعن موعد المباراة أكد شوبير أنه سيكون بين الفترة من يوم 15 سبتمبر إلى 30 سبتمبر المقبل.

وأتم، في حالة تراجع قطر ستقام المباراة على أرضية ملعب ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

