حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك.. مفاجأة كبرى

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مع يوسف أوباما نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع أوباما

وأكد الإعلامي رجائي رمزي عبر برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" هناك مصدر داخل الزمالك، أوضح أن يوسف أوباما سيجدد عقده مع الفارس الأبيض، خلال الأيام القادمة".

وتابع:" لا يوجد أي شخص من النادي الأهلي، تواصل مع أوباما، من أجل الدخول في مفاوضات معه؛ للانتقال إلى القلعة الحمراء".

واختتم:" كل ما يتردد حول هذا الأمر؛ هو مجرد شائعات، وأخبار غير صحيحة، حيث أكد المصدر أن يوسف أوباما، سيستمر مع نادي الزمالك، والأهلي لم يدخل في أي مفاوضات مع اللاعب ".

