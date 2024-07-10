نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي يحسم صفقة مدافع تورينو بعد صراع مع توتنهام هوتسبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الايطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن نابولي أتم الاتفاق مع تورينو علي ضم المدافع الايطالي أليساندرو بونجورنو خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفاد فابريزيو أن بونجورنو سيجري الفحوصات الطبية ثم يوقع علي عقود انتقاله لنابولي يوم الخميس القادم.

وأضاف أن اللاعب سيوقع علي عقد حتي يونيو 2029، مع وجود شرط جزائي بقيمة 70 مليون يورو بدءًا من يوليو 2027.

نابولي يضم أليساندرو بونجورنو

بينما أكدت صحيفة "فوتبول إيطاليا " أن نابولي حسم صفقة انتقال المدافع الايطالي مقابل 35 مليون يورو بالاضافة إلي 5 مليون يورو أمتيازات.

والجدير بالذكر أن نادي توتنهام هوتسبير الانجليزي قد أبدي أهتمامه بضم أليساندرو خلال الميركاتو الحالي، ولكن رغبة اللاعب حسمت الأمور.

وشارك المدافع الايطالي البالغ من العمر 25 عام، مع تورينو الموسم الماضي في 29 مباراة أحرز خلالهم 3 أهداف.

