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أحمد جودة - القاهرة - شدد الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، على صعوبة لقاء فريقه أمام كولومبيا في بطولة كوبا أمريكا 2024، مؤكدا أن مفتاح فوز فريقه في المباراة يعتمد على إيقاف لويس دياز.

مارسيلو بييلسا: رقابة دياز مفتاح فوز أوروجواي على كولومبيا

وقال بييلسا في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة كولومبيا: "إنه فريق يعمل معا منذ فترة، وهذا يتيح لهم الحصول على بداية جيدة في اللقاء معنا".

وأضاف المدرب المخضرم: "لدينا لاعبون رائعون وهم يمتلكون لاعبين جيدين للغاية أيضا. كلا الفريقين سوف يتأقلمان مع أجواء المباراة".

وأكد بييلسا ضرورة فرض رقابة لصيقة على لويس دياز، نجم منتخب كولومبيا، حيث قال: "إذا دافعنا بمسافة 40 مترا خلفنا، فسوف يلعق دياز شفتيه. لكن إذا دافعنا خلال المباراة بأكملها أمام منطقة وسط ملعبنا، فهو يحب ذلك أيضا".

وواصل مدرب أوروجواي حديثه عن دياز، حيث قال: "في المباريات تتخيله وهو يهاجم ويمنع الخصم من الهجوم أيضا".