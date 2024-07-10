نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضم هذا اللاعب.. مفاجأة مارسيل كولر في مواجهة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفكر المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ضم لاعب جديد للمشاركة في مباراة بيراميدز القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

كولر يدرس عودة كهربا في مباراة بيراميدز

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الأهلي، قرر الاكتفاء بالعقوبة التي تم توقيعها على محمود كهربا لاعب الفريق.

حيث قام كولر باستبعاد محمود كهربا من ثلاثة مباريات لفريق الأهلي، وهم مام طلائع الجيش والداخلية وطلائع الجيش.

وجاء ذلك الاستبعاد بسبب رفض اللاعب الالتزام بتعليمات هارالد جامبيرلي المدرب المساعد خلال خوض تدريبات اللاعبين المستبعدين من مباراة فاركو بالدوري.

والجدير بالذكر أن فريق الأهلي يستعد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بيراميدز، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

