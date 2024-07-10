نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية تطالب استاد القاهرة بتأجيل أعمال الصيانة بعد إنتهاء الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالبت رابطة الأندية المحترفة إدارة هيئة استاد القاهرة الدولى برئاسة وليد عبد الوهاب بتأجيل أعمال الصيانة، حتى انتهاء مباريات دورى نايل لإقامة مباريات المسابقة على الاستاد.

وأرسلت الرابطة خطابا رسميا يفيد بطلب تأجيل عملية صيانة الاستاد حتى نهاية بطولة الدورى المقرر لها نهاية أغسطس المقبل.

ميدو يدافع عن مارسيل كولر

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مارسيل كولر هو صاحب فكرة عودة الأهلي للعب على استاد القاهرة بدلًا من استاد السلام، ولديه حق في انتقاده لأرضية استاد القاهرة".

وتابع: "وليد عبد الوهاب رجل مخلص، لكن يجب أن نقول الحقيقة ونعترف بها، وليس من الشجاعة أن نواجه مدرب الأهلي، مارسيل كولر فقط".

وأضاف: "أرضية الملعب تحدد طريقة لعب المدرب، الذي يخشى على إصابة للاعبيه، وكولر مدرب سويسري يسير مثل الساعة".

وواصل: "لا يوجد منتخب يتدرب على الملعب الرئيسي 10 أو 12 يومًا تدريبات كاملة، أي منتخب يتدرب على الملعب الرئيسي يوم أو يومين على الأكثر".

واختتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "استاد القاهرة ملعب تاريخي، ولا يصح أن تتدهور حالة أرضيته، وأطالب فقط أن يلعب عليه فريقين أو ثلاثة على الأكثر، بالإضافة لمباريات المنتخبات الوطنية".