نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة هولندا وإنجلترا في نصف نهائي يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث العديد من الجمهور في كل مكان من الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا على معلق مباراة هولندا وإنجلترا في نصف نهائي يورو 2024 لهذه النسخة.

ويلتقي منتخب هولندا مع منتخب إنجلترا مساء اليوم الأربعاء على ملعب أيدونا بارك في منافسات بطولة نصف نهائي أمم أوروبا.

موعد مباراة هولندا وإنجلترا في أمم أوروبا

وتنطلق بداية مباراة هولندا وإنجلترا في أمم أوروبا عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا وإنجلترا

وتنقل مباراة هولندا وإنجلترا في بطولة أمم أوروبا عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وهي الناقل الرسمي لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.

وتم تعيين الثنائي على الكعبي وعصام الشوالي كمعلقين على مباراة هولندا وإنجلترا في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا.