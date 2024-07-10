نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يعود لتدريبات ليفربول وعناق حار مع سلوت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي من جديد إلى كتيبة الريدز، عقب انتهاء عطلته بعد الموسم الأخير، لبدء فترة التأهيل للموسم القادم.

وحسمت إدارة ليفربول موقفها من انضمام صلاح لصفوف منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس، حيث رفضوا ترك اللاعب.

- مقابلة حارة بين صلاح وسلوت

وشهدت المواجهة الأولى بين المدرب الجديد أرني سلوت، ومحمد صلاح عناقا حارا قبل بدء أول مران للنجم المصري تحت القيادة الجديدة للريدز.

ومن المقرر أن يخوض ليفربول أول لقاء له في منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نظيره إبسويتش تاون في 17 أغسطس المقبل، الصاعد حديثا إلى البريميرليج.

على جانب آخر، يأمل قائد منتخب مصر في كسر أرقام قياسية جديدة خلال موسمه الثامن داخل قلعة الريدز، حيث شارك في 349 مباراة سجل صلاح 211 هدفا وصنع 92 هدفا.

