نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو جابر وفخر الدين بن يوسف يتقاسمان صدارة هدافي النادي المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن كل من الثنائي ميدو جابر وفخر الدين بن يوسف من تصدر قائمة هدافي النادي المصري هذا الموسم، بعد أن سجل كل منهما 8 أهداف.

خاض اللاعبان دورًا حاسمًا في تحقيق الفريق لنتائج إيجابية، حيث أظهرا مهارات فردية عالية وقدرات تهديفية متميزة ساهمت في تعزيز مكانة المصري في الدوري.

حظي كل من الثنائي بدعم كبير من جماهير النادي، الذين يعتبرونهم من أبرز اللاعبين في الفريق.

ينتظر الجميع استمرار تألقهما في المباريات القادمة، على أمل أن يواصلا زيادة رصيد أهدافهما ويسهما في تحقيق المزيد من الانتصارات.

وجاء قائمة هدافي النادي المصري كالتالي:

فخر الدين بن يوسف (8 أهداف)

ميدو جابر( 8 أهداف )

معتز زدام( 5 أهداف)

محمد الشامي( 5 أهداف)

غيلاس قناوي (4 أهداف )

عبد الرحيم دغموم (هدفين)

صلاح محسن ( هدف)

عمرو السعداوي (هدف )

باهر المحمدي (هدف )

سمير فكري (هدف)