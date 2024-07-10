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أحمد جودة - القاهرة - وجه لامين يامال لاعب منتخب إسبانيا الشاب رسالة من كلمتين إلى لاعب خط وسط منتخب فرنسا أدريان رابيو بعد أن قاد فريقه إلى نهائي كأس أمم أوروبا 2024 مساء أمس الثلاثاء.

بعد تأهله إلى نهائي اليورو.. لامين يامال يوجه رسالة لنجم فرنسا

وأشعل يامال عودة إسبانيا بعد أن تأخرت بهدف في الدقيقة الثامنة عن طريق راندال كولو مواني حيث أطلع المهاجم البالغ من العمر 16 عاما تسديدة لا يمكن إيقافها من مسافة 25 ياردة في الدقيقة 21.

وبعد أربع دقائق، أحرز داني أولمو هدف الفوز لمنتخب إسبانيا، لكن لم يكن هناك شك في هوية رجل اللحظة.

خلال الفترة التي سبقت مواجهة الدور قبل النهائي حاول أدريان رابيو التقليل من تأثير يامال في بطولة يورو 2024، ورد يامال بعد صافرة النهاية.

وتوجه مباشرة نحو الكاميرات، وكرر الرسالة المكونة من كلمتين "تحدث الآن".

وعندما سئل لامين يامال عن تصريحات رابيو من قبل وسائل الإعلام، أضاف: "كلام رابيو؟ لا داعي لإعطاء أهمية لذلك".

ومع ذلك، كانت رسالته الأولى إلى الكاميرات بمثابة هجوم واضح على لاعب وسط منتخب فرنسا.

وقال رابيو في تصريحات للصحفيين يوم الإثنين الماضي: "لقد رأينا أنه (يامال) لاعب يعرف كيف يتعامل مع الضغوط بشكل جيد للغاية، لديه الكثير من الصفات، إنه قادر على اللعب بصفاته على مستوى النادي وكذلك في البطولات الكبرى، دون ضغوط".

وأضاف: "بعد ذلك، يكون من الصعب دائما إدارة الدور نصف النهائي في بطولة مثل هذه، لكن الأمر متروك لنا لوضع الضغط عليه قبل كل شيء، وعدم جعله يشعر بالراحة وإظهار له أنه للعب في نهائي بطولة أوروبا، سيتعين عليه أن يفعل أكثر بكثير مما فعله حتى الآن".

ورد يامال على ذلك بالكتابة على إنستجرام قائلا: "تحرك في صمت، تحدث فقط عندما يحين وقت الإستسلام".

وبعد ذلك، ألقى اللاعب الشاب كلمته على أرض الملعب، وكان هدفه أكثر متعة بعد أن تخلص من رابيو قبل أن يسدد من مسافة بعيدة في الشباك.