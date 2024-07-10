نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بسبب كولر".. نجم الأهلي على أعتاب الدوري القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى مسؤولي النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، العديد من العروض الجادة للحصول على خدمات بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي مصير يعض محترفي الفريق من الرحيل هذا الموسم عن القلعة الحمراء، تمهيدا لبدء مفاوضات ضم صفقات أجنبية جديدة.

- الشمال يلاحق القندوسي

ودخل الجزائري أحمد القندوسي، نجم النادي الأهلي والمعار منذ الموسم الماضي إلى صفوف فريق سيراميكا كليوباترا، حسابات نادي الشمال القطري.

وعرض إدارة النادي القطري الحصول على خدمات اللاعب مقابل مليون ونصف دولار، لكن تم رفض هذا العرض بشكل سريع من مسؤولي الأهلي.

وأبدى الشمال تمسك كبير بالحصول على خدمات النجم الجزائري، حيث يتم الاتفاق في الوقت الحالي على تقديم عرض جديد بقيمة تزيد عن 2 مليون دولار لحسم الصفقة.

على جانب آخر، تحفظ كولر على قرار عودة القندوسي من جديد إلى القلعة الحمراء بداية الموسم القادم، حيث أكد أن أسلوب لعبه لا يناسب طريقة المدرب السويسري.

