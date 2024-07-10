نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نهائي كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تقترب منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024 على النهاية، حيث يتبقى 3 مواجهات خلال أحداث البطولة، التي توج بها منتخب الأرجنتين في النسخة الماضية على حساب منتخب البرازيل.

مشوار النهائي

ونجح منتخب الأرجنتين في التأهل لنهائي بطولة كوبا أمريكا بعد الفوز على حساب منتخب كندا، بنتيجة هدفين دون رد، حيث حسم المقعد الأولى في اللقاء النهائي.

وينتظر منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية، الفائز من مواجهة منتخبي كولومبيا وأوروجواي، والتي ستقام فجر يوم الخميس، في الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع تلك المباراة عبر بعض القنوات الأوروبية، حيث لم تحصل أي قناة عربية على بث مباريات بطولة كوبا أمريكا.

موعد نهائي كوبا أمريكا

وتقام المباراة النهائية بين منتخب الأرجنتين والفائز من مواجهة منتخبي كولومبيا وأوروجواي، في الساعة الثالثة فجرا أيضا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، يوم 15 يوليو.