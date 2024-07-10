نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميرا دوت الخليج الرياضي.. سيد عبد الحفيظ يتجاهل مصافحة صالح جمعة وهيثم عرابي (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد عزاء النجم النجم الراحل أحمد رفعت، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم ونادي مودرن فيوتشر، حضور عددا كبيرا من نجوم ورموز أندية ومسؤولي كرة القدم المصرية.

وأقيم عزاء الراحل أحمد رفعت مساء أمس الثلاثاء بقاعة الصفا بمسجد المشير طنطاوي.

- عبد الحفيظ يرفض مصافحة صالح جمعة وعرابي

ويتصدر ملف رحيل أحمد رفعت الأحاديث داخل الشارع الرياضي في الأيام الماضية، بسبب الضغط التي تعرض لها اللاعب وكانت سببا في الوعكة الصحية التي تعرض لها اللاعب وأودت بحياته.

والتقطت كاميرا دوت الخليج الرياضي، حدثا بارزا في عزاء رفعت، خلال دخول سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي.

حيث رفض عبد الحفيظ مصافحة هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن سبورت، وصالح جمعه نجم الأهلي السابق ونادي الكرخ العراقي.

وارتبط اسم هيثم عرابي مؤخرا، بواقعة وفاة أحمد رفعت، حيث أكد وكيل اللاعب نادر شوقي، أن الرئيس التنفيذي للفريق لديه بعض المعلومات عن الأحداث، ولم يصرح بها حتى الآن.

