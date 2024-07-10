نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الترجي التونسي يتحكم في مصير معتز زدام مع المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مسؤول داخل نادي الترجي التونسي أن المصري البورسعيدي لم يُعبّر بشكل نهائي عن رغبته في التعاقد بشكل دائم مع المهاجم، معتز الزدام، المعار حاليا في صغوف الفريق البورسعيدي.

أوضح المسؤول في تصريحات صحفية أن الترجي يحتفظ بحرية اتخاذ القرار بشأن مستقبل زدام، بما في ذلك قبول أو رفض عرض شراء عقده من قبل المصري البورسعيدي.

وأضاف المسؤول أن الترجي وافق على تمديد فترة إعارة زدام إلى المصري البورسعيدي حتى نهاية موسم الدوري المصري في أغسطس المقبل، وفقًا لاتفاق سابق بين الأندية المعنية.

من المتوقع عودة الزدام إلى صفوف الترجي بعد انتهاء فترة الإعارة، بناءً على الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف.

