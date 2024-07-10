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أحمد جودة - القاهرة - تحدث ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن خسارة فريقه أمام إسبانيا في نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا حيث قال أنه كان لديه الطموح أن يكون بطلا لأوروبا، لكنه لم يفعل ذلك.

ديشامب: كان لدي الطموح أن أكون بطل أوروبا.. ولكني لم أفعل ذلك

حيث قال المدير الفني للمنتخب الفرنسي "الديوك" عقب المباراة: "إنه يجب ألا نخفض رؤوسنا، ويجب أن نستمر، وأن كرة القدم ليست نهرا طويلا وهادئا، وأن هذه هي تقلبات كرة القدم، أحيانا تفوز، وأحيانا تخسر، كان لدي الطموح لأن أصبح بطلا لأوروبا، وكان لدي الطموح للقيام ببطولة أمم أوروبا بشكل جيد، ولم أفعل أيا منهما، إنها خيبة الأمل، علينا أن نذهب في إجازة، سأحصل على راحة جيدة، وأعتقد أنني بحاجة إلى العودة منتعشا عندما نبدأ من جديد ونقوم بالكثير من الإستعدادات".

وأضاف: "لا أعلم، نفتتح التسجيل ونقول لأنفسنا إننا بالجزء الأصعب، ولكن ربما دون وعي نعود إلى الوراء قليلا، لقد أظهرنا قدرا أقل من المهارة واللكمة وإستقبلنا هدفين في تتابع سريع، بعد ذلك حاولنا إعادة تشكيل الجهاز لكن ذلك لم يكن كافيا، النتيجة هي ما هي عليه وهذا يعني أننا لم نفعل ما يكفي للوصول إلى النهائي".

مضيفا: "أعتقد أنه يجب علي أن أسجل (على الفرصة الضائعة في نهاية المباراة)، على الأقل على المرمى، إنها الحقيقة القاسية لكرة القدم، لقد سئمت، ولم أتمكن من رؤية ذلك جيدا، لقد تحدثت مع الطبيب لأرى وأخبرني أن إتخذ القرار كرحل ولست أندم عليه".

بينما تحدث كيليان مبابي نجم هجوم "الديوك" عقب الهزيمة أمام إسبانيا قائلا: "لا أعرف ما إذا كان قد فاته الكثير من الأشياء لكنه فاته بما يكفي لعدم الذهاب إلى النهائي، لقد لعبوا بشكل أفضل منا لذا إستحقوا الذهاب إلى النهائي".

وخسر المنتخب الفرنسي أمام نظيره الإسباني بهدفين لهدف أمس في نصف نهائي بطولة يورو 2024، ليودع "الديوك" منافسات البطولة ويتأهل منتخب إسبانيا إلى النهائي.

