نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حقه مش هيجي بالقانون".. عضو مجلس إدارة الأهلي يكشف مفاجأة عن وفاة أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، جدلا كبيرا بعد منشوره الأخير على تطورات أزمة وفاة أحمد رفعت، نجم نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر الأول لكرة القدم.

- تعليق الدماطي على أزمة رفعت

ونشر محمد الدماطي عبر حسابه الرسمي على منصة فيسبوك:" عشان العشم مياخدناش كلنا في موضوع حقيقي عامل حالة اكتئاب للناس كلها".

وتابع:" حق أحمد رفعت ربنا يرحمه مش هيجي بالقانون لأن واضح أن الموضوع سببه وعود وفهلوة ووقت الجد محدش عرف يخلص حاجه".

وأشار: "القوات المسلحة مؤسسة قوية مش بهزر في القصص دي، القانون لا يستند إلا بالأوراق والمستندات وليس الوعود".

وأختتم:" الصح أن المسؤول عن القصة بعد تحقيق وزارة الشباب والرياضة يتم الاتصال به واقالته وإبعاده نهائيا عن مجال الرياضة نهائيا".

