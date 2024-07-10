نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز أحداث "كوبا أمريكا 2024" في يومها الـ18 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل منتخب الأرجنتين مشواره ببطولة "كوبا أمريكا 2024" وتأهل للمباراة النهائية بعد فوزه للمرة الثانية على كندا 2-0، بنفس النتيجة في مواجهة دور المجموعات، لينتظر لقاء أوروغواي أو كولومبيا في النهائي، وليواصل مشواره للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في نسخة 2021.

ويبحث منتخب الأرجنتين بطل العالم في مونديال قطر 2022، عن لقبه الـ16 في "كوبا أمريكا 2024"، سعيًا للانفراد بالرقم القياسي الذي يتقاسمه حاليًا مع أوروغواي.

أبرز أحداث "كوبا أمريكا 2024" في يومها الـ18

وفيما يلي أبرز مشاهد اليوم في البطولة:

1-ميسي يسجل هدفه الأول

نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل هدفه الأول مع "الألبيسيليستي" خلال بطولة "كوبا أمريكا 2024"، في خامس مباراة للمنتخب وبعد مرور 50 دقيقة أمام كندا في الدور نصف النهائي.

واحتاج الحكم للجوء لتقنية "الفار" من أجل التأكد من صحة الهدف، الذي جاء من تسديدة من إنزو فرنانديز تابعها "البرغوث" بقدمه لتحتضن الشباك، وبعد توقف دام لدقيقتين أقرت التقنية صحة الهدف، الذي احتفل به أكثر من 80 ألف مشجع في الملعب، والذي كان الثاني لـ "راقصو التانغو" بعد تقدمه أولًا بهدف لجوليان ألفاريز.

2-المباراة قبل الأخيرة لدي ماريا؟

إذا نفذ أنخل دي ماريا قراره الذي أعلنه نهاية العام الماضي بأن "كوبا أمريكا" ستكون البطولة الأخيرة له مع المنتخب وبعدها سيعتزل اللعب مع "الألبيسيليستي"، فإن مباراة كندا التي انتهت لصالح الأرجنتين بثنائية دون رد ستكون هي قبل الأخيرة للاعب صاحب الـ36 عاما مع الأرجنتين.

وبدأ دي ماريا، لاعب بنفيكا البرتغالي، المباراة كأساسي رفقة ليونيل ميسي الذي عاد أيضًا للتشكيلة الأساسية وخوليان ألفاريز.

3-كندا تسقط بنفس النتيجة

فاز منتخب الأرجنتين على نظيره الكندي 2-0 في نصف النهائي، وهي نفس نتيجة المواجهة التي جمعت بينهما قبل 20 يومًا في نفس البطولة، خلال المباراة الافتتاحية ضمن المجموعة الأولى على إستاد مرسيدس بنز في أتالانتا.

كما سجل أيضًا خوليان ألفاريز هدفا خلال المباراة الأولى، إضافة لهدفه الليلة الماضية، وهما رصيده من الأهداف حتى الآن بالبطولة.

4-نهائي آخر في الولايات المتحدة

سيخوض المنتخب الأرجنتيني مباراة نهائي مرة أخرى في الولايات المتحدة ببطولة "كوبا أمريكا"، بعد 8 سنوات و18 يومًا من النهائي الذي خسره بركلات الترجيح أمام تشيلي في 2016.

وسيلعب " راقصو التانغو" النهائي هذه المرة أمام الفائز من مواجهة نصف النهائي بين كولومبيا وأوروغواي.

وكانت الأرجنتين قد خسرت نهائي 2016 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة أمام تشيلي 0-0، في تكرار لنهائي 2015 أيضًا.

5-لاوتارو يحافظ على صدارة الهدافين

حافظ مهاجم منتخب الأرجنتين وفريق إنتر ميلان الإيطالي، لاوتارو مارتينيز، على صدارة هدافي البطولة بواقع 4 أهداف.

وفي المجمل شهدت البطولة حتى الآن 64 هدفًا في 29 مباراة من أصل 32 مباراة، لتحافظ على معدلها التهديفي البالغ 2.2 هدفًا في المباراة.