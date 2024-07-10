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أحمد جودة - القاهرة - تنوعت ردود أفعال الإعلام الفرنسي، اليوم الأربعاء، بين الإحباط من أداء منتخبها في نصف نهائي "يورو 2024" وإبداء الإعجاب بخصمه الإسباني الذي فاز 2-1 وأثبت تفوقه.

صحف فرنسية تصف إسبانيا بـ "الثور العملاق"

وعنونت (ليكيب) الفرنسية صفحتها الرئيسية بعبارة "وسقطت الأقنعة"، مع صورة للنجم كليان مبابي وهو محبط من دون القناع الذي اضطر للعب به عقب كسر أنفه في مواجهة النمسا في أول مباراة في البطولة.

وقالت (ليكيب) إن وصول فرنسا إلى نصف نهائي اليورو ترك "طعما مرًا".

وفي داخل الجريدة تناول مقال بعنوان "ثور عملاق"، وركز على أن "الفريق الفرنسي كان أقل فنيًا وعاجزًا عن إخراج إسبانيا من منطقة راحتها وتراجع وهاجم بشكل سيئ".

ونقلت بوابة (أر م إسي سبورت) تعليقات ساخرة من الصحافة الإسبانية قالت: "إن مبابي لعب دون قناع كي يرى هدف لامين يامال بشكل أفضل".

ونشرت أيضًا تصريحات المدرب ديدييه ديشامب الذي أعلت مسؤوليته عن الإقصاء من البطولة.

وقالت صحيفة (لو فيجارو) المحافظة في صفحاتها الرياضية، "إن إسبانيا كانت قوية جدًا وإن معجزة البلوز انتهت بشكل منطقي".

من ناحيتها قالت إذاعة (فرانس إنفو) في موقعها الإلكتروني: "إن عملية الاحتيال لم تصمد وقتًا أطول"، في إشارة لأداء منتخب فرنسا السيئ منذ بداية البطولة.