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أحمد جودة - القاهرة - أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن ظهير المنتخب المخضرم خيسوس نافاس، الذي غادر الملعب أمام فرنسا في مباراة نصف النهائي ببطولة أمم أوروبا (يورو 2024) وسط علامات واضحة من الألم، يعاني فقط من بعض الإزعاج دون إصابة خطرة على مستوى الفخذ.

دي لا فوينتي يحسم موقف خيسوس نافاس من المشاركة في نهائي اليورو

وتعين على نافاس صاحب الـ38 عامًا اللعب أساسيًا ضد فرنسا وخوض تحدي التصدي لكيليان مبابي، نظرًا لعقوبة الإيقاف ضد داني كارباخال بعد طرده أمام ألمانيا.

لكن الفحوصات التي خضع لها اللاعب استبعدت انضمامه لقائمة المصابين إلى جانب بيدري في المنتخب الإسباني، وبالتالي لن يستبعد من اللعب في نهائي البطولة يوم 14 من الشهر الجاري على إستاد برلين الأولمبي أمام الفائز من مواجهة إنجلترا وهولندا.

وبحسب الاتحاد، فإن نافاس عاني من آلام في الفخذ جعلته يلعب بشكل سيء في الشوط الثاني، إضافة لحصوله على بطاقة صفراء مبكرة في ربع الساعة الأولى من المباراة، مما زاد من خطورة تعرضه للطرد حال تدخله بشكل قوي مع مبابي، ليكون هو التغيير الأول للمدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي في الدقيقة 57.

وبهذا، فإن الغياب الوحيد الذي ستعاني منه إسبانيا في النهائي هو بيدري، الذي تعرض لالتواء في الركبة خلال الدقائق الأولى من الدور ربع النهائي أمام ألمانيا.

وسيستعيد دي لا فوينتي كارباخال وروبن لو نورماند للدفاع بعد أن قضيا عقوبة الإيقاف مباراة في الدور قبل النهائي.

