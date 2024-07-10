الرياضة

مصدر من اتحاد الكرة يرد.. هذا سبب تعطل سفر بعثة منتخب مصر الأولمبي إلى فرنسا

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أحمد جودة - القاهرة -  

تواجه بعثة منتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي ميكالي، أزمة جديدة خلال سفرهم اليوم إلى دولة فرنسا، لبدء الاستعداد للمشاركة في منافسات أولمبياد باريس 2024.

وتنطلق منافسات البطولة نهاية يوليو الجاري.

- أزمة سفر بعثة منتخب مصر الأولمبي

وتفاجئت بعثة الفراعنة صباح اليوم أثناء الاستعداد لمغادرة جمهورية مصر العربية، بعدم وجود حجز طيران لهم.

وأكد مصدر من اتحاد الكرة أن:" لا صحة تماما للأنباء المتداولة، بشأن تأخر سفر بعثة المنتخب الأوليمبي المصري لكرة القدم إلى الأراضي الفرنسية بسبب أزمة مع شركة الطيران".

وتابع:" تم توقيع العقود منذ فترة وتم دفع تكاليفها بالكامل، والطائرة جاهزة للإقلاع في اي وقت بمجرد انتهاء اجراءات السفر".

وأختتم:" الاتحاد المصري أكد أن سبب تأخر سفر البعثة، يعود إلى عدم وصول بعض المستندات المفترض إرسالها من السلطات الفرنسية، عبر اللجنة الأوليمبية الدولية، والمتمثلة في "ID" لجميع أفراد البعثة".
 

مريم الجابري

مريم الجابري

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