نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر من اتحاد الكرة يرد.. هذا سبب تعطل سفر بعثة منتخب مصر الأولمبي إلى فرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواجه بعثة منتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي ميكالي، أزمة جديدة خلال سفرهم اليوم إلى دولة فرنسا، لبدء الاستعداد للمشاركة في منافسات أولمبياد باريس 2024.

وتنطلق منافسات البطولة نهاية يوليو الجاري.

- أزمة سفر بعثة منتخب مصر الأولمبي

وتفاجئت بعثة الفراعنة صباح اليوم أثناء الاستعداد لمغادرة جمهورية مصر العربية، بعدم وجود حجز طيران لهم.

وأكد مصدر من اتحاد الكرة أن:" لا صحة تماما للأنباء المتداولة، بشأن تأخر سفر بعثة المنتخب الأوليمبي المصري لكرة القدم إلى الأراضي الفرنسية بسبب أزمة مع شركة الطيران".

وتابع:" تم توقيع العقود منذ فترة وتم دفع تكاليفها بالكامل، والطائرة جاهزة للإقلاع في اي وقت بمجرد انتهاء اجراءات السفر".

وأختتم:" الاتحاد المصري أكد أن سبب تأخر سفر البعثة، يعود إلى عدم وصول بعض المستندات المفترض إرسالها من السلطات الفرنسية، عبر اللجنة الأوليمبية الدولية، والمتمثلة في "ID" لجميع أفراد البعثة".

