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أحمد جودة - القاهرة - أعرب ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن فخره وامتنانه بلاعبي فريقه بعد التأهل لنهائي كوبا أمريكا 2024.

سكالوني: سنعاني حتى مع ميسي إن لم يحدث هذا الأمر

وواصل منتخب الأرجنتين حملته الناجحة للاحتفاظ بلقب كوبا أمريكا للنسخة الثانية على التوالي، عقب فوزه الثمين والسهل 2-0 على نظيره الكندي مساء أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الأربعاء بتوقيت جرينتش) بالدور قبل النهائي للمسابقة القارية المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وافتتح جوليان ألفاريز التسجيل للأرجنتين في الشوط الأول، قبل أن يضيف ليونيل ميسي، قائد الفريق، الهدف الثاني في الدقيقة 51، محرزا هدفه الأول في النسخة الحالية للبطولة، وال14 في مشواره الحافل بكوبا أمريكا.

ويبتعد ميسي بفارق 3 أهداف فقط خلف الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في البطولة التي انطلقت نسختها الأولى عام 1916.

وضرب منتخب الأرجنتين بطل العالم موعدا في النهائي مع الفائز من مباراة المربع الذهبي الأخرى بين منتخبي كولومبيا وأوروجواي.

ويتطلع منتخب (راقصو التانجو) للتتويج باللقب للمرة 16 في تاريخه، والانفراد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات حصولا على البطولة، الذي يتقاسمه حاليا مع منتخب أوروجواي.



وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب المباراة التي أقيمت بمدينة نيوجيرسي الأمريكية: "أشعر بالفخر والامتنان مع هذا الفريق".

وأضاف: "نحن على بعد خطوة واحدة من الفوز باللقب، لكننا نسير خطوة بخطوة. لدينا بضعة أيام متبقية للراحة. سنحاول تقديم مباراة رائعة يوم الأحد المقبل".

وفيما يتعلق بمواجهة كندا، قال مدرب الأرجنتين: "كان المستوى مرتفعا للغاية، الجميع اعتقد أن الفوز سيكون مفروشا بالورود، لكن لم يكن الأمر كذلك على الإطلاق".

وزادت: "لقد أظهرت كندا ذلك اليوم من خلال كونها منافسا صعبا للغاية".

وأشار سكالوني في تصريحاته التي نقلها الموقع الإلكتروني للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: "أعتقد أن الفريق قام بأشياء جيدة في كل مباراة. من المستحيل أن تشعر بعدم الرضا بشأن هؤلاء الرجال".

وتابع: "يمكنك أن تلعب بشكل جيد أو سيئ، لكن هذا الفريق لا يتوقف عن المحاولة. في جميع المباريات كنا على مستوى المسؤولية".

وكشف سكالوني عن أنه "حتى في وجود ليو (ميسي) نعلم أنه إذا لم يتطور الفريق ويتحد، فسوف نعاني. هذا الفريق يجتمع معا، ويصبح أقوى بشكل متزايد في الصعوبات".

وردا على سؤال بشأن المنافس الذي يفضله من بين أوروجواي وكولومبيا في النهائي، قال سكالوني: "سيكون من غير الحكمة أن أقول إنني أفضل هذا أو ذاك".

واسترسل: "لقد خسرنا أمام أحدهما بالفعل، لكننا لم نلعب بعد ضد كولومبيا مع هذا المدرب (نيستور لورينزو)، لكن الأمر سيكون صعبا للغاية أيضا".

وكانت المواجهة الأخيرة للأرجنتين مع أوروجواي، انتهت بخسارة (أبطال العالم) 0-2 في العاصمة بوينوس أيريس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضمن تصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، المؤهلة لكأس العالم 2026.