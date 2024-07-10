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أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الأوروبية لمتابعة مباراة هولندا وإنجلترا في بطولة كأس أمم أوروبا والمعروفة بيورو 2024 والمقامة حاليا في ألمانيا.

أنهى منتخب هولندا دور المجموعات محتلًا المركز الثالث في المجموعة الرابعة ثم فاز على رومانيا في دور الستة عشر بثلاثية نظيفة.

في دور الثمانية، نجح منتخب هولندا في تخطي عقبة نظيره التركي بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف.

بينما احتل منتخب إنجلترا صدارة المجموعة الثالثة وفاز على سلوفاكيا في دور الستة عشر.

وفي دور الثمانية، تأهل منتخب إنجلترا على حساب نظيره السويسري بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

تعتبر هذه المباراة هي الأولى التي ستجمع منتخب هولندا وإنجلترا في اليورو أو كأس العالم منذ عام 1996 كما أن منتخب هولندا نجح أخيرًا في التأهل للدور نصف النهائي للبطولة لأول مرة منذ عام 2004.

تقابل المنتخبان 22 مرة، حيث فازت إنجلترا في 6 مباريات وخسرت في 7 مباؤيات بينما انتهت 9 مباريات بالتعادل.

وتوجت هولندا باللقب الأوروبي مرة واحدة عام 1988 مع الثلاثي ماركو فان باستن ورود خوليت وفرانك ريكارد لكن تشكيلة رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا وأحد أبطال 1988 أيضا في ألمانيا الغربية لا تضم أسماء عالمية.

وعلى الجانب الآخر، لم تتوج إنجلترا التي خسرت المباراة النهائية على ملعبها في نسخة يورو 2020 أمام إيطاليا باللقب مطلقا.

موعد مباراة إنجلترا وهولندا في يورو 2024

من المقرر أن تقام مباراة إنجلترا وهولندا يوم الأربعاء 10 يوليو 2024 على ملعب سيجنال ايدونا بارك في ألمانيا وذلك ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة يورو 2024.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل المباراة حصريا عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN Sports HD 1،2 Max وسيقوم عصام الشوالي وعلي سعيد الكعبي بالتعليق على أحداث اللقاء.

تشكيل هولندا المتوقع لمواجهة إنجلترا في نصف نهائي يورو 2024

ومن المقرر أن يخوض منتخب هولندا المباراة بالتشكيل التالي: