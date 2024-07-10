الرياضة

شبانة: جوميز يرفض صفقات الدرجة الثانية

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أحمد جودة - القاهرة -  

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان مجلس إدارة نادي الزمالك كثف مجهوداته للبحث والتعاقد مع نجوم سوبر من دوري الدرجة الثانية.

شبانة: جوميز يرفض صفقات الدرجة الثانية

وأضاف شبانة ان إدارة الأبيض بالفعل حددوا صفقتين وتم وضعهما على طاولة جوزيه جوميز المدير الفني للفريق

واستكمل شبانة قائلا: المدير الفني البرتغالي رفض تماما اتمام أي صفقات من القسم الثاني، معللا إنه لا بد من استقطاب لاعبين متتخبات للفريق، لكي يليقو باسم نادي الزمالك والمرحلة المقبلة.
 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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