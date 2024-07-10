نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: جوميز يرفض صفقات الدرجة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان مجلس إدارة نادي الزمالك كثف مجهوداته للبحث والتعاقد مع نجوم سوبر من دوري الدرجة الثانية.

شبانة: جوميز يرفض صفقات الدرجة الثانية

وأضاف شبانة ان إدارة الأبيض بالفعل حددوا صفقتين وتم وضعهما على طاولة جوزيه جوميز المدير الفني للفريق

واستكمل شبانة قائلا: المدير الفني البرتغالي رفض تماما اتمام أي صفقات من القسم الثاني، معللا إنه لا بد من استقطاب لاعبين متتخبات للفريق، لكي يليقو باسم نادي الزمالك والمرحلة المقبلة.

